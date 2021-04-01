مصر ونيجيريا تجريان جولة المُشاورات السياسية فى أبوجا

ترأس السفير شريف عيسى، مُساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وفد مصر المُشارك في جولة المُشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا، والتي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا.وضم وفد مصر كل من السفير إيهاب عوض سفير جمهورية مصر العربية لدى أبوجا، والسفير عمرو الشربيني نائب مُساعد وزير الخارجية لشؤون الأُمم المُتحدة، وأعضاء سفارة جمهورية مصر العربية في أبوجا.ذكرت الخارجية مساء الأربعاء، أن المشاورات السياسية تناولت القضايا الإقليمية وعلى رأسها ملف إصلاح الاتحاد الإفريقي، والأوضاع في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وحوض بُحيرة تشاد، وانتشار خطر الإرهاب في تلك المناطق، فضلًا عن قضية سد النهضة وموقف مصر تجاه المُفاوضات، إلى جانب تهديدات القرصنة في خليج غينيا.كما تم بحث الموضوعات الدولية والشئون مُتعددة الأطراف؛ من بينها موضوعات حفظ وبناء واستدامة السلام في إفريقيا، وتعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأُمم المُتحدة في تلك المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مُبادرات الإصلاح الأخيرة في الأُمم المتحدة.وأكدت المُشاورات، أن ما يجمع مصر ونيجيريا من علاقات تاريخية مُمتدة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلًا عن العلاقات المُتميزة التي تجمع الشعبيّن الشقيقيّن، وتم التباحث حول مُجمل العلاقات الثُنائية التي تجمع البلديّن بما فيها سُبُل تعزيز التعاون الثُنائي في مجالات التعليم والثقافة والصحة والطاقة وبرامج التدريب وبناء القُدرات والتعاون الأمني.وفى السياق ذاته، استقبل وزير خارجية نيجيريا جيفري أونياما، الوفد المصري، وأعرب عن سعادته بإتمام المُشاورات السياسية بعد فترة توقف طويلة، وأثنى على مُجمل الرؤى والموضوعات التي تم تبادل وجهات النظر بشأنها بين وفدي البلديّن، مشددًا على أهمية العمل المُشترك بين الدولتيّن وتحفيز التبادل التُجاري بما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وكذلك جموع الشعوب الإفريقية.كما قدم الوزير النيجيري التهنئة للشعب والحكومة المصرية على نجاح جهود إعادة تعويم السفينة العالقة بقناة السويس، مُشيدًا بأداء مصر في مُختلف المجالات ما يعكس القُدرات المُتميزة، التي تُمثل فخرًا للقارة الإفريقية.