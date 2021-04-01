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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 1-4-2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:58 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو»، اليوم الخميس الموافق 1-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

حقق سعر صرف اليورو اليوم انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلي بالمقارنة بنظيره المصري، حيث بلغ متوسط سعر تداول العملة الاوروبية اليوم في البنوك المحلية والاجنبية 18.49 جنيهًا، أما علي الصعيد العالمي، مازال يحاول اليورو الاوروبي الصمود أمام العملة الامريكية، حيث بلغ الدولار الامريكي إلي ذروته ليسجل أمام العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1705 دولار.

سعر اليورو اليوم الخميس  1-4-2021 فى البنوك المصرية


وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري، أظهرت شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو انخفاضه أمام الجنيه المصري ليسجل داخل بنك قناة السويس للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.38، كما تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل في البنك التجاري الدولي للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.34، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.31، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.54.

سعر اليورو اليوم
وواصل سعر اليورو اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك تنمية الصادرات انخفض اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.34 جنيه للبيع 18.49، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.31، أما في البنك العربي الأفريقي فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.31.

وكشف المسح الشهرب للمفوضية الأوروبية، أن المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو التي تصم 19 دولة، صعدت إلى ما كانت عليه قبل شهر فبراير الماضي لترتفع إلي 93.4 نقطة، متجاوزة المتوسط في الأجل الطويل للمرة الأولى، وبذلك يعتبر أكبر تعاف تفشي جائحة كورونا في أوروبا قبل 12 شهرًا.

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