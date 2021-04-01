فلسطين: مواجهة تحديات الأمن المائى العربى تفرض توطين التكنولوجيا

أكدت دولة فلسطين، ممثلة في رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، أن مواجهة تحديات الأمن المائي العربي تفرض توطين التكنولوجيا والأبحاث العلمية الموثوقة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن فلسطين شاركت اليوم الأربعاء، في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألسكو»، ومنظمة المجتمع العلمي العربي «أراسكو»، حول العلم التشاركي وكيفية تطبيقه في الوطن العربي، وتناولت في مداخلتها أسس إرساء قواعد العلم التشاركي في القطاعات الحيوية كقطاع المياه.وتناولت الندوة التعريف بهذا الأسلوب من العلم والتعلم، وأهمية ومجالات تطبيقه في الوطن العربي، وشارك فيها نخبة من صانعي القرار والقائمين على المؤسسات البحثية والأكاديمية، وعدد من الخبراء المختصين من العديد من الدول العربية، منهم المدير العام لمنظمة الألكسو محمد ولد أعمر، ورئيس مؤسسة الفكر الإنساني في جمهورية العراق عز الدين المحمدي، والمدير العام للهيئة الليبية للبحث العلمي في ليبيا فيصل عبد العظيم العبدلي.و تحدث مازن غنيم عن التحديات المائية الصعبة التي تواجه المنطقة العربية، والتي تعد جزءًا من مجموعة القضايا ذات الأهمية المحورية في حاضر ومستقبل الشعوب العربية، من انخفاض الإنتاجية الزراعية، مرورا بالبطالة وانعدام الأمن الغذائي، وتهديد الأمن الصحي، ومدى قدرة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية، ما أوجب وضع حلول استراتيجية لتحديات هذا القطاع والعمل على توطين التكنولوجيا والأبحاث العلمية الموثوقة لخدمة هذه الغاية.وأكد أن مواجهة تحدي توفير المياه للملايين من شعوب المنطقة، يتطلب التعاون والتكامل العربي لإيجاد حلول استراتيجية فاعلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.