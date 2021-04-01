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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعثة يونيتامس: إعلان المبادئ مع الحلو دفعة قوية للسلام في السودان

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:11 ص
فولكر بيرتس
فولكر بيرتس
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أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، دعم البعثة لإعلان المبادئ الذي وقعته الحكومة السودانية مؤخرًا مع "الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، مشيرًا إلى أن الإعلان من شأنه أن يمثل دفعة قوية في عملية استكمال السلام في السودان.

وشدد فولكر، في تصريح مساء الأربعاء عقب لقائه الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على التزام البعثة بتقديم العون المطلوب للحكومة الانتقالية لاستكمال مهام الانتقال السياسي والمساعدة في بناء القدرات لمساعدة السودان في استدامة السلام خاصة في مجال بناء القدرات، مناشدًا الحكومة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي.

من جانبه، قدم عضو مجلس السيادة، لوفد البعثة، عرضًا حول مراحل تنفيذ اتفاق سلام السودان الموقع بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، وأطلعه على حقيقة الأوضاع بولايات دارفور والولايات الأخرى.

وطمأن الدكتور الهادي إدريس، وفد البعثة على الانسجام الكامل الذي يعمل به شركاء السلام ومكونات الحكومة الانتقالية، موضحًا أن العمل لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية يجري بصورة حثيثة؛ خاصة تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، ومؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الحكومة والبعثة في المجالات كافة.

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