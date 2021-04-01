ليبيا وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون فى القطاع الصحى

بحثت وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي الزناتي، مساء الأربعاء، مع سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهلين، سبل تعزيز التعاون بين الدولتين فيما يخص القطاع الصحي.وتطرق اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الصحة الليبية، وفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إلى مدى الاستفادة من دولة فرنسا في مجال تبادل الخبرات والمعارف العلمية، ومجالات العلاج المتطورة وخصوصًا فيما يخص الجراحات الدقيقة وزراعة الأعضاء، كما تم التطرق إلى مجال تدريب الكوادر.وأكدت دوهلين دعم فرنسا للقطاع الصحي في ليبيا، التزامًا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بأن يكون التعاون والدعم بشراكة كاملة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الصحة وتفشي جائحة فيروس كورونا.