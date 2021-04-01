بث مباشر.. لحظة وصول لقاح أسترازينيكا إلى مصر

نشرت وزارة الصحة والسكان بثا مباشرا للحظة وصول شحنة لقاح أسترازينكا التي وصلت من دقائق عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن لقاح استرازينكا آمن ويحمي المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 70%.وأشارت زايد إلى أنه يقلل من أعراض الإصابة بالفيروس لا تمت الإصابة به مما يجعل ضرورة احتياج المصابين الرعايات المركزة منخفضة جدا.وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا، بمطار القاهرة الدولي، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف" والبنك الدولي، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.