البطوطى: ألمانيا تطالب مواطنيها بالبقاء فى المنزل خلال عبد الفصح

قال دكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، إن معهد روبرت كوخ الألمانى الذى تعتمد عليه الحكومة الألمانية فى اتخاذ قراراتها قبيل اى إجراءات خاصة بفيروس كورونا، حذر من حدوث موجة ثالثة خطيرة من الوباء وطالب المواطنيين الالمان بعدم السفر في عيد الفصح القادم.وصرح لوثار فيلر Lothar Wieler، رئيس المعهد بأن "هناك إشارات واضحة جدا على أن هذه الموجة يمكن أن تصبح أسوأ من الموجتين الماضيتين".وأوصى Wieler بالاجتماعات مع أفراد الأسرة المقربين فقط خلال فترة عيد الفصح Easter والالتزام بالأقنعة، وإذا أمكن عدم السفر، سواء في ألمانيا أو خارج ألمانيا.وأشار البطوطى إلى أن هذا التصريح سيتسبب في إلغاء معظم الحجوزات السياحية التي تمت خلال فترة عيد الفصح خاصة إلى عدد من الوجهات السياحية.