«السياحة والآثار» تنقل حدث نقل المومياوات مباشرة عبر قنواتها

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاقها لرابط مباشر عبر قنواتها على اليوتيوب"" لمتابعة الموكب الأسطوري لنقل المومياوات الملكية يوم السبت المقبل من المتحف المصري بميدان التحرير إلى مقرهم الدائم بمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، وقد أطلقت الوزارة هذا الرابط لكي يستطيع المتابعة المباشرة للحفل من منازلهم حرصا على سلامتهم والمحافظة على التباعد الاجتماعي في الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.كما أعلنت الوزارة أن الحدث سيتم نقله عبر نحو 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدوا بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.وقد أجريت عدة بروفات على أرض الواقع بميدان التحرير لاتمام العرض بالشكل الأمثل لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.