«بيونسيه» تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

تألقت النجمة العالمية بيونسيه، بأحدث إطلالة لها، حيث خطفت إليها الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما حازت على إعجاب أكثر من مليون متابع.واختارت بيونسيه، ارتداء تيور من الجينز مكون من جاكيت جينز فاتح اللون، وتحته توب كروب أبيض اللون، ونسقت معه تنورة قصيرة من نفس لون الجاكيت، وجعلت شعرها الأشقر كيرلي، منسدلا على أكتافها.ونسقت مع إطلالتها حزام عرض أبيض اللون، يزينه السلاسل الذهبية عند منطقة الخصر، وارتدت عقد ذهبي بارز عند منطقة الرقبة، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية سوداء اللون، ولم تتكلف فى وضع المكياج بل اختارت حمرة شفاة وردية.ومؤخرا تعرضت المغنية الشهيرة بيونسيه، لسرقة منزلها، حيث فقدت محتويات فى بيتها بقيمة مليون دولار تقريبًا أي ما يعادل 725 ألف جنيه إسترليني، من بين هذه المسروقات أزياء وحقائب يد وفساتين من ماركات عالمية، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يهجم اللصوص على منزلها لسرقتها، فوفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنها المرة الثانية التى تتعرض فيها أشهر مغنية فى هوليوود إلى السرقة، دون معرفة من هم اللصوص.