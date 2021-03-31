رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بيونسيه» تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:37 م
بيونسيه
بيونسيه
سارة ساويرس
طباعة
تألقت النجمة العالمية بيونسيه، بأحدث إطلالة لها، حيث خطفت إليها الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما حازت على إعجاب أكثر من مليون متابع.

واختارت بيونسيه، ارتداء تيور من الجينز مكون من جاكيت جينز فاتح اللون، وتحته توب كروب أبيض اللون، ونسقت معه تنورة قصيرة من نفس لون الجاكيت، وجعلت شعرها الأشقر كيرلي، منسدلا على أكتافها.

ونسقت مع إطلالتها حزام عرض أبيض اللون، يزينه السلاسل الذهبية عند منطقة الخصر، وارتدت عقد ذهبي بارز عند منطقة الرقبة، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية سوداء اللون، ولم تتكلف فى وضع المكياج بل اختارت حمرة شفاة وردية.

ومؤخرا تعرضت المغنية الشهيرة بيونسيه، لسرقة منزلها، حيث فقدت محتويات فى بيتها بقيمة مليون دولار تقريبًا أي ما يعادل 725 ألف جنيه إسترليني، من بين هذه المسروقات أزياء وحقائب يد وفساتين من ماركات عالمية، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يهجم اللصوص على منزلها لسرقتها، فوفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنها المرة الثانية التى تتعرض فيها أشهر مغنية فى هوليوود إلى السرقة، دون معرفة من هم اللصوص.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. انتشال 4 أشخاص من سيارة سقطت بقناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

رسائل «واتساب» تقتل طالب بالإسكندرية.. وأسرته تتهم شقيق زميلته


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

غرامة 200 ألف جنيه.. هكذا كافأت دار الأوبرا إبداع عبد الرحمن الخميسي

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله