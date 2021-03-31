أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

لقى طفل مصرعه وأصيبت بقية أسرته من أب وأم وشقيقته إثر سقوطها داخل سيارة ملاكي في مياه قناة السويس أثناء صعودها معدية بورفؤاد من جهة بورسعيد.حصلت «الدستور» على صورة الطفل مازن مصطفى شكري، الذي توفي في حادث المجرى الملاحي لقناة السويس، أثناء استقلال معدية بورسعيد.وكشف شهود عيان أنه عقب وصول المعدية "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة المعدية في المياه بعدما رجعت إلى الخلف وتجاوزت باب المعدية، وانتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الواقعة فور وقوعها.