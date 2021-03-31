تعرف على أسعار السلع التموينية لشهر أبريل

تعرض "الدستور" قائمة أسعار السلع التمونيية لشهر أبريل، والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في أسعار بعض السلع مثل المكرونة والدقيق.وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركات التابعة بشأن توريد السلع المدعمة لبقالي التموين ومنافذ التوزيع ومشروع جمعيتي، ضمن مقررات شهر أبريل، بأن يتم بدء الصرف لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول أبريل، حيث تصل السلع إلى 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، ومساحيق الغسيل، والصابون وصولا للكبريت، وأن عمليات إمداد تلك المخازن بالسلع مستمرة دون انقطاع، كذلك توفير سلع نقاط الخبز.وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بمختلف أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.وجاءت قائمة السلع على النحو التالي: