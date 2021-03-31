استعدادات «تعليم أسوان» لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى (صور)

عقد الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة ديوان المديرية، اجتماعًا بموجهي عموم المواد الثقافية، بحضور عبدالكريم لطفي مدير عام التعليم العام، حيث تم مناقشة امتحانات صفوف نقل مرحلة التعليم الأساسي، وأبرز الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها، وتم التشديد على ضرورة الانتهاء أولًا بأول من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لإعلان النتائج.وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الخاصة بمتابعة العملية الامتحانات وفعاليات التدريبات المختلفة.بعدها تم التطرق إلى أهمية الاستعداد من الآن لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) المزمع عقدها نهاية أبريل المقبل، حيث تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن، حيث يعقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي، وبالنسبة لنتيجة الفصل الدراسي الأول تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان، أما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع 15 سؤالًا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.و تمثل درجة الفصل الدراسي الثاني١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل، والطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة.وعلى صعيد آخر، تابع غريب محمود، مدير عام الخدمات التربوية، دورة «تنمية مفاهيم ومهارات أخصائي المكتبات وفق معايير ومجالات جودة التعليم» المنعقدة بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات، على مدار ثلاثة أيام وتستهدف ٢٥ أخصائي مكتبات بجميع الإدارات التعليمية.وعلى هامش المتابعة شهد حصة «فلسفة» بأحد فصول الصف الثانى، وبنهاية الجولة قدم الشكر لموجه عام المكتبات والسيدة مديرة المدرسة وجميع العاملين بها على الجهد المبذول.