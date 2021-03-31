«الاتصالات» تشارك في مؤتمر المنصات الرقمية لدعم الصناعات الصغيرة

شاركت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات مؤتمر "المنصات الرقمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة" الذي نظمته مبادرة "High Heel Egyptian Entrepreneurs"، تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الحرف اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية.وألقت رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية كلمة وضحت خلالها دور وزارة الاتصالات في مرحلة التحول الرقمي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات كان من القطاعات الأكثر حظًا أثناء أزمة جائحة كورونا، حيث كانت تلك الفترة فرصة جيدة لتهيئة المجتمع المصري لمرحلة التحول الرقمي بالتوجه نحو مزيد من استخدام أدوات وتطبيقات الإنترنت في كافة مناحي التواصل والمعاملات وخاصة التجارة الإلكترونية.كما أكدت على دور وزارة الاتصالات في السعي لضمان وجود بيئة متكاملة لتجارة إلكترونية آمنة وسهلة تعود بالفائدة على المواطن وصاحب العمل في ذات الوقت وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بإصدار التشريعات اللازمة لضبط عمليات التجارة الإلكترونية في مصر، من حيث إصدار قانوني حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الإلكترونية، للحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الإنترنت.واستعرضت أيضًا تجربة مبادرة "قدوة- تك" التي أطلقتها الوزارة عام 2019 للمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز التحول الرقمي والمشاركة في خلق مجتمعات إنتاجية جديدة تعتمد على إعداد كوادر مؤهلة من الفتيات والسيدات. وبناءً على دراسة احتياجات المجتمعات المحلية تم اختيار قطاع الحرف اليدوية لدعم تلك الصناعات في مجال التسويق والتجارة الالكترونية وتحسين دخل صاحبات تلك الحرف بفتح أسواق خارجية جديدة لهن.كما تطرقت إلى المهارات التي يتم التدريب عليها من خلال المبادرة والحلول التكنولوجية المتكاملة التي تقدمها للمستفيدات والرؤية المستقبلية للمبادرة والتي تحتاج إلى تضافر الجهود وتنسيقها من أجل صنع نموذج تنموي مستدام قادر على تحسين الوضع الاقتصادي للسيدات والفتيات في القطاع التراثي والحرفي.ويهدف المؤتمر إلى تحديد رؤية متكاملة للجهات والمبادرات العاملة على دعم صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض الفرص الواعدة التي تحققها تطبيقات الويب والموبايل والمتخصصة في التسويق والتجارة الرقمية لدعم هذه الصناعات.