رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تشارك في مؤتمر المنصات الرقمية لدعم الصناعات الصغيرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:28 م
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
شاركت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات مؤتمر "المنصات الرقمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة" الذي نظمته مبادرة "High Heel Egyptian Entrepreneurs"، تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الحرف اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية.

وألقت رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية كلمة وضحت خلالها دور وزارة الاتصالات في مرحلة التحول الرقمي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات كان من القطاعات الأكثر حظًا أثناء أزمة جائحة كورونا، حيث كانت تلك الفترة فرصة جيدة لتهيئة المجتمع المصري لمرحلة التحول الرقمي بالتوجه نحو مزيد من استخدام أدوات وتطبيقات الإنترنت في كافة مناحي التواصل والمعاملات وخاصة التجارة الإلكترونية.

كما أكدت على دور وزارة الاتصالات في السعي لضمان وجود بيئة متكاملة لتجارة إلكترونية آمنة وسهلة تعود بالفائدة على المواطن وصاحب العمل في ذات الوقت وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بإصدار التشريعات اللازمة لضبط عمليات التجارة الإلكترونية في مصر، من حيث إصدار قانوني حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الإلكترونية، للحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الإنترنت.

واستعرضت أيضًا تجربة مبادرة "قدوة- تك" التي أطلقتها الوزارة عام 2019 للمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز التحول الرقمي والمشاركة في خلق مجتمعات إنتاجية جديدة تعتمد على إعداد كوادر مؤهلة من الفتيات والسيدات. وبناءً على دراسة احتياجات المجتمعات المحلية تم اختيار قطاع الحرف اليدوية لدعم تلك الصناعات في مجال التسويق والتجارة الالكترونية وتحسين دخل صاحبات تلك الحرف بفتح أسواق خارجية جديدة لهن.

كما تطرقت إلى المهارات التي يتم التدريب عليها من خلال المبادرة والحلول التكنولوجية المتكاملة التي تقدمها للمستفيدات والرؤية المستقبلية للمبادرة والتي تحتاج إلى تضافر الجهود وتنسيقها من أجل صنع نموذج تنموي مستدام قادر على تحسين الوضع الاقتصادي للسيدات والفتيات في القطاع التراثي والحرفي.

ويهدف المؤتمر إلى تحديد رؤية متكاملة للجهات والمبادرات العاملة على دعم صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض الفرص الواعدة التي تحققها تطبيقات الويب والموبايل والمتخصصة في التسويق والتجارة الرقمية لدعم هذه الصناعات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«التنمية الثقافية» يكرم المرأة بالإبداع الفني (صور)

اليوم.. افتتاح معرض زايد للكتاب

عبدالرحمن الخميسى عن الشيخ إمام: ليس له نظير بين الملحنين

«وداعًا أيها الحب» يحصد جائزة أحسن فيلم فى مهرجان الأقصر