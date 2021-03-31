الخميس.. «القادرية» بالسنغال تحتفل بمولد «الولي الصالح»

أعلنت الطريقة القادرية بالسنغال عن تنظيم إحتفالية كبرى الخميس المقبل، بمناسبة مولد الولي الصالح الشيخ دابو القادري، الذي يعتبر من الشيوخ والأقطاب بالسنغال، حيث تقام له احتفالية سنوية كل عام وبحضور عدد من مريدي وأتباع الطريقة القادرية الجيلانية.وأوضحت "الطريقة أن الشيخ دابو القادري من الشيوخ الصالحين الذين نشروا التصوف في جميع أنحاء البلاد وقدموا ما لم يقدمه أحد من قبل لذلك فهناك حالة من المحبة والإحترام يكنها الجميع لهذا الولي الصالح الذي قدم الكثير والكثير لأخوته وأحبته من المريدين والتابعين.