لحظة انتشال السيارة الغارقة بالمجري الملاحي لقناة السويس (فيديو)

حصلت" الدستور" على فيديو للحظة انتشال سيارة بواسطة إحدى رافعات هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، سقطت من إحدى المعديات بالمجري الملاحي للقناة أثناء استقلال أسرة مكونة من 4 أفراد لها، حيث دفعت الهيئة بالرافعة العائمة "زكي يونس" لانتشال السيارة من المياه أمام مرفق معديات بورسعيد العابرة بين ضفتي قناة السويس.وكشف شهود عيان أنه عقب وصول المعدية "سيناء 8" لمرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بور فؤاد سقطت سيارة من مؤخرة المعدية في المياه بعدما رجعت إلى الخلف وتجاوزت باب المعدية، وانتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الواقعة فور وقوعها.وكان قد تمكن الإنقاذ النهري بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من إنقاذ أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، سقطت سيارتهم مساء اليوم الأربعاء، من إحدى المعديات بالمجري الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها.ووصل مستشفى السلام 4 حالات غرق نتيجة سقوط سيارة ملاكي من المعدية مصطفى شكري الزامك 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري 11سنة، ومازن مصطفى شكري 9 سنين الحالة العامة سيئة، جميعهم من أسرة واحدة.وكانت قد سقطت منذ قليل، سيارة، في مياه المجرى الملاحي لقناة السويس، بمحافظة بورسعيد.وقال أحد شهود العيان إن السيارة بها رجل وامرأة وطفلان، وجارٍ محاولة استخراج السيارة من مياه المجرى الملاحي، لم يتم التعرف على هويتها ومن داخلها حتى الآن.وكثفت لنشات هيئة قناة السويس، والغطاسون التابعون لها من البحث بالتنسيق مع الإنقاذ النهري، في تواجد مباحث قسم الشرق ببورسعيد.