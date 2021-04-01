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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنشيط السياحة: أول الأسواق العائدة لمصر هى الدول العربية

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:20 ص
أحمد يوسف
أحمد يوسف
رامى حسين
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كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن أول الأسواق العائدة إلى مصر خلال الموسم الصيفي هي الأسواق العربية وخاصة دول الخليج لهذا مستعدين بإطلاق الحملة الدعائية لهم فور فتح الحركة السياحية منهم، بالإضافة إلى زيادة المعدلات الوافدة من الأسواق الرئيسية التي تعمل معنا حاليا (أوكرانيا –بيلاروسيا –دول الاتحاد الروسى السابق – أوروبا الشرقية)، وخاصة بعد زيادة نسبة الحاصلين على اللقاحات.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن دول أوربا الغربية متوقع أن نشهد حركة سياحية منها مع أول الشتاء المقبل خلال شهر سبتمبر المقبل وبعد ذلك الأسواق البعيدة كالأمريكتين والهند وهذا يتسق مع توقعات منظمة السياحة العالمي بعد انحسار الكورونا تشهد زيادة السياحة الداخلية وبعد ذلك الأسواق الإقليمية القريبة من الدولة السياحية وبعد ذلك الدول الخارجية.

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