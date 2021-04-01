المتهم بقتل والدته بالخصوص اتصل بالشرطة وأبلغ عن نفسه

أوضحت التحقيقات في واقعة قتل مريض نفسي لوالدته، حيث سدد لها 17 طعنة نافذة في مناطق مختلقة بالجسم أدوت بحياتها في الحال أن المتهم كان يهزي بكلمات غير مفهومة وهو من أبلغ الشرطة بنفسه واعترف بجريمته.وأضافت التحقيقات أن المتهم مريض نفسي ودخل مستشفى الأمراض العقلية أكثر من مرة وأخر مرة خرج منذ شهر وكانت والدته تعمل للانفاق عليه وتتركه يوميا بمفرده حيث يعيشان معا داخل المنزل.كانت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية قد شهدت جريمة قتل بشعة حيث مزق مريض نفسي جسد والدته مسددا لها 17 طعنة أودت بحياته إثر إصابته بحالة هياج شديد أدت لمهاجمته والدته 51 سنة والتخلص منها.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الإصابات وسبب الوفاة وحجز المتهم على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية وطلب تحريات المباحث.تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع جريمة قتل بمنطقة ميت النار بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث طعن مريض نفسي 25 سنة والدته حتى الموت بسلاح أبيض "سكين" وسدد لها 17 طعنة بأنحاء جسدها.تشكل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وشارك فيه المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث قسم الخصوص وتبين وجود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل والدته.وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، قيام "إسلام. ح.أ" 25 سنة، بطعن والدته "وفاء.أ.ع" 51 سنة، عاملة نظافة بمستشفى قصر العيني وسدد لها حوالي 17 طعنة بجميع أنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسي ويعالج من المرض النفسي لدى الأطباء وكان نزيل لإحدى المصحات النفسية لفترة.وألقي القبض على المتهم وتحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة والتي صرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضه على لجنة طبية لبيان سلامة قواه العقلية.