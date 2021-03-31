الأمم المتحدة ترحب بإطلاق سراح الأسرى في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية بشأن المصالحة الوطنية والتي انطلقت اليوم بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية.وأشادت البعثة، في بيان مساء الأربعاء، بمساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرية أمن الزاوية وشيوخ القبائل وأهل الزاوية في هذه المبادرة، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية.وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة بداية لمصالحة وطنية شاملة واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي، وتدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك.