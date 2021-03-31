نائب «مستقبل وطن» يطالب بالتصدي للشائعات المغرضة ضد مصر

تقدم المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى أهالي محافظة الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بمناسبة العيد القومي للجيزة.وقال هلال، إن أهالي الجيزة ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن ضد المحتل الإنجليزي، مطالبا المواطنين بضرورة التوحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة كافة المخاطر التي تواجه مصرنا الحبيبة.وشدد على ضرورة التصدى لكافة الشائعات التي ترددت الجماعات الإرهابية وحلفائها ضد مصر، وأن يكون ذلك من خلال الاجتهاد في العمل والحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.يذكر أن محافظة الجيزة تحتفل بيوم 31 من شهر مارس في كل عام وهو اليوم المخصص للعيد القومي للمحافظة، تخليدًا لموقعة قرية "الشوبك"، التي خاض فيها أهالي القرية معركة قوية عام 1919 ضد الإحتلال الإنجليزي، واستشهد منهم عدد كبير.