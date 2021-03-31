بالأسماء.. انتشال 4 أشخاص من سيارة سقطت بقناة السويس

انتشلت رافعة بهيئة قناة السويس ببورسعيد، الأربعاء، سيارة سقطت أمام مرفق المعديات العابرة بين ضفتي القناة.وكشف شهود عيان أنه عقب وصول المعدية سيناء 8 إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة المعدية بعدما رجعت إلى الخلف وتجاوزت باب المعدية، وانتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الواقعة فور وقوعها.وتمكن الإنقاذ النهري، بالتعاون مع هيئة قناة السويس من إنقاذ 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين سقطوا مساء اليوم بسيارتهم من إحدى معديات المجرى الملاحي للقناة أثناء استقلالهم لها.ووصل مستشفى السلام 4 حالات غرق نتيجة سقوط سياره ملاكي من معدية مصطفى شكرى الزامك، 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري، 11 سنة، ومازن مصطفى، 9 سنوات وحالته سيئة للغاية، وتوفى أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.وضعت الجثة بمشرحة مستشفى السلام، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.