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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح معرض «أهلًا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:50 م
محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة «أهلًا رمضان» أمام نادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، الذين تنظمهما الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين، وحزب مستقبل وطن.

جاء ذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحي، والنائب أيمن شكري، والنائبة ميرفت عبدالعظيم، والمحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد أقسام المعرضين الذين اشتملا على السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضار والفاكهة والعسل والعصائر وياميش رمضان، إضافة إلى الملابس الجاهزة، لافتًا إلى أنه يتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15% إلى 40% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وأكد المحافظ أن إقامة مثل هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، لدورها في توفير العديد من المتطلبات الغذائية بأسعار أقل عن السوق المحلي، مضيفًا أنه سيتم التوسع في إقامة المزيد من المعارض بجميع مراكز المحافظة، وتزويدها بكافة المنتجات الغذائية للتسهيل على المواطنين.

ووجه المحافظ بعرض المزيد من السلع الأساسية بالمعارض التي يتم إقامتها، لتغطية احتياجات المواطنين منها، على أن يتوالى إقامة هذه المعارض على مدار شهر رمضان الكريم بكافة المدن والمراكز لتغطي شريحة أكبر من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تواجد مفتشي الصحة والتموين والطب البيطري بجميع المعارض لضمان مراقبة عمليات البيع ومراجعة الأسعار، وسلامة الأغذية.

ولفت الأنصاري إلى أنه يتم التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، في توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية، لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتلك المعارض لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض أهلًا رمضان

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