15 نوعًا من الأطعمة والمشروبات لحرق الدهون

الشوفان



البيض



التفاح



الفلفل الأخضر



الثوم



العسل



الشاى الأخضر



القمح



الطماطم



الشيكولاتة الداكنة



الليمون



الماء المثلج



عصير الخضراوات والفواكه



مشروب الأعشاب الدافئة



الثوم



إذا كنت من أصحاب الأوزان الثقيلة، الذين يتمنون إنقاص وزنهم فى أقرب وقت، لجسم صحي ورشيق، عليك بالاهتمام بحوارق الدهون الصحية، وهو ما تتحدث عنه لنا اليوم، خبيرة التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش، حول أطعمة طبيعية ومشروبات ووصفات وأكلات صحية لإنقاص وزنك بسهولة، والتي منها:بدوره الشوفان بقلل الجوع كمان أنه يحتوى على الألياف التى تساعدك على استقرار مستويات الكوليسترول فى الجسم.البيض هو مصدر غنى بالبروتينات ويساعد على خفض السعرات الحرارية، كمان أنه يساعد عفى بناء العضلات ويطور الكوليسترول الجيد.غنى بمضادات الأكسدة القوية وغيرها من الملاحق الغذائية، والأهم من ذلك أنه يحتوى على "البكتين" الذى يساعد على تقليل الخلايا الدهنية فى الجسم.الفلفل الأخضر يساعد على تطوير خلايا نمو الجسم وحرق السعرات الحرارية فى وقت سريع.الثوم يحتوى على "الأليسين" الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد ف تقليل الدهون وإزالة الكوليسترول السيئ.هو من أفضل الأطعمة لحرق الدهون، ويمكن إضافته إلى الماء الدافئ وتناوله يوميًا فى الصباح الباكر لخفض كمية الدهون.الشاى الأخضر هو الأكثر فعالية والذى يساعد على إنقاص الوزن، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تساعد على استقرار الوزن، ويجب تناول 2 كوب من الشاى الأخضر يوميًا للحصول على نتائج أفضل.يعزز القمح "التمثيل الغذائى" لدينا ويساعد على تقليل الدهون.تساعد على حرق الدهون فى وقت سريع، كما أنها تساعد على الحماية من السرطان، لذلك يجب تناول الطماطم فى النظام الغذائى بانتظام.تحتوى الشيكولاتة الداكنة على "الفلافونويدات"، وهى خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، ويعزز نمو السيروتونين فى ويحرق الدهون.يعتبر عصير الليمون وحده أو مضافًا إليه بعض النعناع الأخضر أو الريحان أو الزنجبيل الأخضر أو المطحون من أفضل المشروبات المطهرة للجسم، وكذلك الحارقة للدهون لأنها تزيد من معدلات التمثيل الغذائي، تناوله دافئًا غير محلى أو محلى بملعقة من العسل الأبيض.من المشروبات التي تساعد على زيادة معدلات التمثيل الغذائي الماء في العموم، فشرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء يعتبر من أفضل وسائل حرق الدهون والحفاظ على صحة الجسم ونضارته وصحة الجهاز الهضمي والعصبي.يعتبر البعض أن الماء البارد أو المثلج أكثر فائدة في حرق الدهون تحديدًا لأنه يرفع معدلات التمثيل الغذائي بما يبذله الجسم للحفاظ على درجة حرارته مقابل درجة الحرارة المنخفضة.يعتبر عصير الخضراوات مثل الجزر والطماطم وكذلك عصير الجرجير وكذلك عصير الكرنب أو حساء الكرنب وكوكتيل الخضراوات وكذلك الفواكه الحارقة مثل كل ما يحتوي على فيتامين سي مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والأناناس والكيوي وكذلك كل التوتيات مثل الفراولة والتوت بأنواعه من أكثر العصائر التي تزيد من عملية حرق الدهون خاصة قبل الطعام أو كوجبة خفيفة وحدها بشرط عدم التحلية.تعد العديد من الأعشاب الدافئة من المشروبات الحارقة للدهون سواء وحدها أو مزيج من الأعشاب معًا مثل القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والكمون والنعناع، فكلها تزيد من معدلات الحرق في الجسم. يمكنك أن تشربيها كل مكون لوحده أو مزيج منها معا.ذو فائدة كبيرة للقلب ووظائفه، كما أنه مفيد لتنشيط الأوعية الدموية الحفاظ عليها من الإصابة بالأمراض التى تتعرض لها، كما أن الثوم منظم لضغط الدم، وكذلك ينظم الدهون الثلاثية بصرف النظر عن زيادة الكوليسترول الحميد، ولأنه يحتوى على الخصائص الممتازة المضادة للسمنة.