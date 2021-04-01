رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

15 نوعًا من الأطعمة والمشروبات لحرق الدهون

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:07 ص
الأطعمة والمشروبات
الأطعمة والمشروبات
سارة ساويرس
طباعة
إذا كنت من أصحاب الأوزان الثقيلة، الذين يتمنون إنقاص وزنهم فى أقرب وقت، لجسم صحي ورشيق، عليك بالاهتمام بحوارق الدهون الصحية، وهو ما تتحدث عنه لنا اليوم، خبيرة التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش، حول أطعمة طبيعية ومشروبات ووصفات وأكلات صحية لإنقاص وزنك بسهولة، والتي منها:

الشوفان
 بدوره الشوفان بقلل الجوع كمان أنه يحتوى على الألياف التى تساعدك على استقرار مستويات الكوليسترول فى الجسم.

البيض
البيض هو مصدر غنى بالبروتينات ويساعد على خفض السعرات الحرارية، كمان أنه يساعد عفى بناء العضلات ويطور الكوليسترول الجيد.

التفاح
غنى بمضادات الأكسدة القوية وغيرها من الملاحق الغذائية، والأهم من ذلك أنه يحتوى على "البكتين" الذى يساعد على تقليل الخلايا الدهنية فى الجسم.

الفلفل الأخضر
الفلفل الأخضر يساعد على تطوير خلايا نمو الجسم وحرق السعرات الحرارية فى وقت سريع.

الثوم
الثوم يحتوى على "الأليسين" الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد ف تقليل الدهون وإزالة الكوليسترول السيئ.

العسل
 هو من أفضل الأطعمة لحرق الدهون، ويمكن إضافته إلى الماء الدافئ وتناوله يوميًا فى الصباح الباكر لخفض كمية الدهون.

الشاى الأخضر
الشاى الأخضر هو الأكثر فعالية والذى يساعد على إنقاص الوزن، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تساعد على استقرار الوزن، ويجب تناول 2 كوب من الشاى الأخضر يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

القمح
 يعزز القمح "التمثيل الغذائى" لدينا ويساعد على تقليل الدهون.

الطماطم
تساعد على حرق الدهون فى وقت سريع، كما أنها تساعد على الحماية من السرطان، لذلك يجب تناول الطماطم فى النظام الغذائى بانتظام.

الشيكولاتة الداكنة
تحتوى الشيكولاتة الداكنة على "الفلافونويدات"، وهى خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، ويعزز نمو السيروتونين فى ويحرق الدهون.

الليمون
يعتبر عصير الليمون وحده أو مضافًا إليه بعض النعناع الأخضر أو الريحان أو الزنجبيل الأخضر أو المطحون من أفضل المشروبات المطهرة للجسم، وكذلك الحارقة للدهون لأنها تزيد من معدلات التمثيل الغذائي، تناوله دافئًا غير محلى أو محلى بملعقة من العسل الأبيض.

الماء المثلج
من المشروبات التي تساعد على زيادة معدلات التمثيل الغذائي الماء في العموم، فشرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء يعتبر من أفضل وسائل حرق الدهون والحفاظ على صحة الجسم ونضارته وصحة الجهاز الهضمي والعصبي.

يعتبر البعض أن الماء البارد أو المثلج أكثر فائدة في حرق الدهون تحديدًا لأنه يرفع معدلات التمثيل الغذائي بما يبذله الجسم للحفاظ على درجة حرارته مقابل درجة الحرارة المنخفضة.

عصير الخضراوات والفواكه
يعتبر عصير الخضراوات مثل الجزر والطماطم وكذلك عصير الجرجير وكذلك عصير الكرنب أو حساء الكرنب وكوكتيل الخضراوات وكذلك الفواكه الحارقة مثل كل ما يحتوي على فيتامين سي مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والأناناس والكيوي وكذلك كل التوتيات مثل الفراولة والتوت بأنواعه من أكثر العصائر التي تزيد من عملية حرق الدهون خاصة قبل الطعام أو كوجبة خفيفة وحدها بشرط عدم التحلية.

مشروب الأعشاب الدافئة
تعد العديد من الأعشاب الدافئة من المشروبات الحارقة للدهون سواء وحدها أو مزيج من الأعشاب معًا مثل القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والكمون والنعناع، فكلها تزيد من معدلات الحرق في الجسم. يمكنك أن تشربيها كل مكون لوحده أو مزيج منها معا.

الثوم
ذو فائدة كبيرة للقلب ووظائفه، كما أنه مفيد لتنشيط الأوعية الدموية الحفاظ عليها من الإصابة بالأمراض التى تتعرض لها، كما أن الثوم منظم لضغط الدم، وكذلك ينظم الدهون الثلاثية بصرف النظر عن زيادة الكوليسترول الحميد، ولأنه يحتوى على الخصائص الممتازة المضادة للسمنة.

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري بمسجد المشير (فيديو)

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«وداعًا أيها الحب» يحصد جائزة أحسن فيلم فى مهرجان الأقصر

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

غرامة 200 ألف جنيه.. هكذا كافأت دار الأوبرا إبداع عبد الرحمن الخميسي

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور