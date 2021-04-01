15 نوعًا من الأطعمة والمشروبات لحرق الدهون
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:07 ص
سارة ساويرسطباعة
إذا كنت من أصحاب الأوزان الثقيلة، الذين يتمنون إنقاص وزنهم فى أقرب وقت، لجسم صحي ورشيق، عليك بالاهتمام بحوارق الدهون الصحية، وهو ما تتحدث عنه لنا اليوم، خبيرة التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش، حول أطعمة طبيعية ومشروبات ووصفات وأكلات صحية لإنقاص وزنك بسهولة، والتي منها:
الشوفان
بدوره الشوفان بقلل الجوع كمان أنه يحتوى على الألياف التى تساعدك على استقرار مستويات الكوليسترول فى الجسم.
البيض
البيض هو مصدر غنى بالبروتينات ويساعد على خفض السعرات الحرارية، كمان أنه يساعد عفى بناء العضلات ويطور الكوليسترول الجيد.
التفاح
غنى بمضادات الأكسدة القوية وغيرها من الملاحق الغذائية، والأهم من ذلك أنه يحتوى على "البكتين" الذى يساعد على تقليل الخلايا الدهنية فى الجسم.
الفلفل الأخضر
الفلفل الأخضر يساعد على تطوير خلايا نمو الجسم وحرق السعرات الحرارية فى وقت سريع.
الثوم
الثوم يحتوى على "الأليسين" الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد ف تقليل الدهون وإزالة الكوليسترول السيئ.
العسل
هو من أفضل الأطعمة لحرق الدهون، ويمكن إضافته إلى الماء الدافئ وتناوله يوميًا فى الصباح الباكر لخفض كمية الدهون.
الشاى الأخضر
الشاى الأخضر هو الأكثر فعالية والذى يساعد على إنقاص الوزن، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تساعد على استقرار الوزن، ويجب تناول 2 كوب من الشاى الأخضر يوميًا للحصول على نتائج أفضل.
القمح
يعزز القمح "التمثيل الغذائى" لدينا ويساعد على تقليل الدهون.
الطماطم
تساعد على حرق الدهون فى وقت سريع، كما أنها تساعد على الحماية من السرطان، لذلك يجب تناول الطماطم فى النظام الغذائى بانتظام.
الشيكولاتة الداكنة
تحتوى الشيكولاتة الداكنة على "الفلافونويدات"، وهى خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، ويعزز نمو السيروتونين فى ويحرق الدهون.
الليمون
يعتبر عصير الليمون وحده أو مضافًا إليه بعض النعناع الأخضر أو الريحان أو الزنجبيل الأخضر أو المطحون من أفضل المشروبات المطهرة للجسم، وكذلك الحارقة للدهون لأنها تزيد من معدلات التمثيل الغذائي، تناوله دافئًا غير محلى أو محلى بملعقة من العسل الأبيض.
الماء المثلج
من المشروبات التي تساعد على زيادة معدلات التمثيل الغذائي الماء في العموم، فشرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء يعتبر من أفضل وسائل حرق الدهون والحفاظ على صحة الجسم ونضارته وصحة الجهاز الهضمي والعصبي.
يعتبر البعض أن الماء البارد أو المثلج أكثر فائدة في حرق الدهون تحديدًا لأنه يرفع معدلات التمثيل الغذائي بما يبذله الجسم للحفاظ على درجة حرارته مقابل درجة الحرارة المنخفضة.
عصير الخضراوات والفواكه
يعتبر عصير الخضراوات مثل الجزر والطماطم وكذلك عصير الجرجير وكذلك عصير الكرنب أو حساء الكرنب وكوكتيل الخضراوات وكذلك الفواكه الحارقة مثل كل ما يحتوي على فيتامين سي مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والأناناس والكيوي وكذلك كل التوتيات مثل الفراولة والتوت بأنواعه من أكثر العصائر التي تزيد من عملية حرق الدهون خاصة قبل الطعام أو كوجبة خفيفة وحدها بشرط عدم التحلية.
مشروب الأعشاب الدافئة
تعد العديد من الأعشاب الدافئة من المشروبات الحارقة للدهون سواء وحدها أو مزيج من الأعشاب معًا مثل القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والكمون والنعناع، فكلها تزيد من معدلات الحرق في الجسم. يمكنك أن تشربيها كل مكون لوحده أو مزيج منها معا.
الثوم
ذو فائدة كبيرة للقلب ووظائفه، كما أنه مفيد لتنشيط الأوعية الدموية الحفاظ عليها من الإصابة بالأمراض التى تتعرض لها، كما أن الثوم منظم لضغط الدم، وكذلك ينظم الدهون الثلاثية بصرف النظر عن زيادة الكوليسترول الحميد، ولأنه يحتوى على الخصائص الممتازة المضادة للسمنة.
الشوفان
بدوره الشوفان بقلل الجوع كمان أنه يحتوى على الألياف التى تساعدك على استقرار مستويات الكوليسترول فى الجسم.
البيض
البيض هو مصدر غنى بالبروتينات ويساعد على خفض السعرات الحرارية، كمان أنه يساعد عفى بناء العضلات ويطور الكوليسترول الجيد.
التفاح
غنى بمضادات الأكسدة القوية وغيرها من الملاحق الغذائية، والأهم من ذلك أنه يحتوى على "البكتين" الذى يساعد على تقليل الخلايا الدهنية فى الجسم.
الفلفل الأخضر
الفلفل الأخضر يساعد على تطوير خلايا نمو الجسم وحرق السعرات الحرارية فى وقت سريع.
الثوم
الثوم يحتوى على "الأليسين" الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد ف تقليل الدهون وإزالة الكوليسترول السيئ.
العسل
هو من أفضل الأطعمة لحرق الدهون، ويمكن إضافته إلى الماء الدافئ وتناوله يوميًا فى الصباح الباكر لخفض كمية الدهون.
الشاى الأخضر
الشاى الأخضر هو الأكثر فعالية والذى يساعد على إنقاص الوزن، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تساعد على استقرار الوزن، ويجب تناول 2 كوب من الشاى الأخضر يوميًا للحصول على نتائج أفضل.
القمح
يعزز القمح "التمثيل الغذائى" لدينا ويساعد على تقليل الدهون.
الطماطم
تساعد على حرق الدهون فى وقت سريع، كما أنها تساعد على الحماية من السرطان، لذلك يجب تناول الطماطم فى النظام الغذائى بانتظام.
الشيكولاتة الداكنة
تحتوى الشيكولاتة الداكنة على "الفلافونويدات"، وهى خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، ويعزز نمو السيروتونين فى ويحرق الدهون.
الليمون
يعتبر عصير الليمون وحده أو مضافًا إليه بعض النعناع الأخضر أو الريحان أو الزنجبيل الأخضر أو المطحون من أفضل المشروبات المطهرة للجسم، وكذلك الحارقة للدهون لأنها تزيد من معدلات التمثيل الغذائي، تناوله دافئًا غير محلى أو محلى بملعقة من العسل الأبيض.
الماء المثلج
من المشروبات التي تساعد على زيادة معدلات التمثيل الغذائي الماء في العموم، فشرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء يعتبر من أفضل وسائل حرق الدهون والحفاظ على صحة الجسم ونضارته وصحة الجهاز الهضمي والعصبي.
يعتبر البعض أن الماء البارد أو المثلج أكثر فائدة في حرق الدهون تحديدًا لأنه يرفع معدلات التمثيل الغذائي بما يبذله الجسم للحفاظ على درجة حرارته مقابل درجة الحرارة المنخفضة.
عصير الخضراوات والفواكه
يعتبر عصير الخضراوات مثل الجزر والطماطم وكذلك عصير الجرجير وكذلك عصير الكرنب أو حساء الكرنب وكوكتيل الخضراوات وكذلك الفواكه الحارقة مثل كل ما يحتوي على فيتامين سي مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والأناناس والكيوي وكذلك كل التوتيات مثل الفراولة والتوت بأنواعه من أكثر العصائر التي تزيد من عملية حرق الدهون خاصة قبل الطعام أو كوجبة خفيفة وحدها بشرط عدم التحلية.
مشروب الأعشاب الدافئة
تعد العديد من الأعشاب الدافئة من المشروبات الحارقة للدهون سواء وحدها أو مزيج من الأعشاب معًا مثل القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والكمون والنعناع، فكلها تزيد من معدلات الحرق في الجسم. يمكنك أن تشربيها كل مكون لوحده أو مزيج منها معا.
الثوم
ذو فائدة كبيرة للقلب ووظائفه، كما أنه مفيد لتنشيط الأوعية الدموية الحفاظ عليها من الإصابة بالأمراض التى تتعرض لها، كما أن الثوم منظم لضغط الدم، وكذلك ينظم الدهون الثلاثية بصرف النظر عن زيادة الكوليسترول الحميد، ولأنه يحتوى على الخصائص الممتازة المضادة للسمنة.