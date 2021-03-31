أول صور لـ«فتاة الساطور» بمطروح بعد الجراحة.. ووالدها: «أنتظر عدالة القضاء»

حصلت "الدستور" على صور أمل السيد ابنه مدينة الحمام التي تعدي عليها شاب بساطور، بعد إجراء عملية جراحية لها، لعلاج آثار الاعتداء.وقال السيد محمود والد الفتاة أمل، لـ"الدستور"، إن نجلته خضعت لإجراء عمليات "أوعية دموية، عظام"، مؤكدا أن الأطباء أكدوا له أن نجلته ستتخطى مرحلة الخطر بعد 6 أسابيع.وقدم الشكر لجميع الأطباء الذين قاموا لمساعدة نجلته بداية من دخولها مستشفى الحمام وحتى وصولها مستشفى ناريمان بالإسكندرية وإجراء العمليات الجراحية موجها الشكر لمحافظ مطروح ووكيل وزارة الصحة، مطالبا أن ينصفه القضاء كما نصفه الأطباء والمسئولين.وأكد أنه سيغادر المستشفى بصحبة نجلته غدا وسيتم سؤالهم في نيابة برج العرب في واقعة التعدي عليها بالساطور وسط شوارع مدينة الحمام مطالبا أن يتم تنفيذ اقصي عقوبة علي الشاب.وكانت شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدي على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ضربا بساطور، بعدما حاول خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.