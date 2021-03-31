رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول صور لـ«فتاة الساطور» بمطروح بعد الجراحة.. ووالدها: «أنتظر عدالة القضاء»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:46 م
فتاة الساطور
فتاة الساطور
ياسمين شعيب
طباعة
حصلت "الدستور" على صور أمل السيد ابنه مدينة الحمام التي تعدي عليها شاب بساطور، بعد إجراء عملية جراحية لها، لعلاج آثار الاعتداء.

وقال السيد محمود والد الفتاة أمل، لـ"الدستور"، إن نجلته خضعت لإجراء عمليات "أوعية دموية، عظام"، مؤكدا أن الأطباء أكدوا له أن نجلته ستتخطى مرحلة الخطر بعد 6 أسابيع.

وقدم الشكر لجميع الأطباء الذين قاموا لمساعدة نجلته بداية من دخولها مستشفى الحمام وحتى وصولها مستشفى ناريمان بالإسكندرية وإجراء العمليات الجراحية موجها الشكر لمحافظ مطروح ووكيل وزارة الصحة، مطالبا أن ينصفه القضاء كما نصفه الأطباء والمسئولين.

وأكد أنه سيغادر المستشفى بصحبة نجلته غدا وسيتم سؤالهم في نيابة برج العرب في واقعة التعدي عليها بالساطور وسط شوارع مدينة الحمام مطالبا أن يتم تنفيذ اقصي عقوبة علي الشاب.

وكانت شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدي على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ضربا بساطور، بعدما حاول خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.

موضوعات متعلقة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

تجديد حبس زوج إسراء عماد 15 يومًا

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

غرامة 200 ألف جنيه.. هكذا كافأت دار الأوبرا إبداع عبد الرحمن الخميسي

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله