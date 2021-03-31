رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد موقع سقوط سيارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:44 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، لموقع سقوط سيارة في المياه أمام مرفق معديات بورسعيد العابرة بين ضفتي قناة السويس.

وتابع المحافظ الحالة الصحية للأشخاص الأربعة الذي كانوا داخل السيارة وتم انتشالهم، كما تابع الجهود المبذولة لانتشال السيارة من المياه.

وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة رد الفعل من رجال هيئة قناة السويس في التعامل مع الحادث حيث دفعت على الفور بالرافعة العائمة "زكي يونس" لانتشال السيارة من المياه، وكذلك وصول الغطاسين فور وقوع الحادث.

وكان قد تمكن الإنقاذ النهري بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من إنقاذ أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، سقطت سيارتها مساء اليوم الأربعاء، من إحدى المعديات بالمجري الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها.

ووصل مستشفى السلام 4 حالات غرق نتيجة سقوط سيارة ملاكي من المعدية مصطفى شكري الزامك 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري 11سنة، ومازن مصطفى شكري 9 سنين الحالة العامة سيئة، جميعهم من أسرة واحدة.

وكانت قد سقطت منذ قليل، سيارة، في مياه المجرى الملاحي لقناة السويس، بمحافظة بورسعيد.

وقال أحد شهود العيان إن السيارة بها رجل وامرأة وطفلان، وجارٍ محاولة استخراج السيارة من مياه المجرى الملاحي، لم يتم التعرف على هويتها ومن داخلها حتى الآن.

وكثفت لنشات هيئة قناة السويس، والغطاسون التابعون لها من البحث بالتنسيق مع الإنقاذ النهري، في تواجد مباحث قسم الشرق ببورسعيد.

موضوعات متعلقة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

غرامة 200 ألف جنيه.. هكذا كافأت دار الأوبرا إبداع عبد الرحمن الخميسي

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله