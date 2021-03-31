محافظ بورسعيد يتفقد موقع سقوط سيارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، لموقع سقوط سيارة في المياه أمام مرفق معديات بورسعيد العابرة بين ضفتي قناة السويس.وتابع المحافظ الحالة الصحية للأشخاص الأربعة الذي كانوا داخل السيارة وتم انتشالهم، كما تابع الجهود المبذولة لانتشال السيارة من المياه.وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة رد الفعل من رجال هيئة قناة السويس في التعامل مع الحادث حيث دفعت على الفور بالرافعة العائمة "زكي يونس" لانتشال السيارة من المياه، وكذلك وصول الغطاسين فور وقوع الحادث.وكان قد تمكن الإنقاذ النهري بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من إنقاذ أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، سقطت سيارتها مساء اليوم الأربعاء، من إحدى المعديات بالمجري الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها.ووصل مستشفى السلام 4 حالات غرق نتيجة سقوط سيارة ملاكي من المعدية مصطفى شكري الزامك 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري 11سنة، ومازن مصطفى شكري 9 سنين الحالة العامة سيئة، جميعهم من أسرة واحدة.وكانت قد سقطت منذ قليل، سيارة، في مياه المجرى الملاحي لقناة السويس، بمحافظة بورسعيد.وقال أحد شهود العيان إن السيارة بها رجل وامرأة وطفلان، وجارٍ محاولة استخراج السيارة من مياه المجرى الملاحي، لم يتم التعرف على هويتها ومن داخلها حتى الآن.وكثفت لنشات هيئة قناة السويس، والغطاسون التابعون لها من البحث بالتنسيق مع الإنقاذ النهري، في تواجد مباحث قسم الشرق ببورسعيد.