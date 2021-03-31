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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبد الغفار» يترأس مجلس الأكاديمية العربية الاستشاري للصناعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:43 م
إسماعيل عبد الغفار
إسماعيل عبد الغفار
علا غزال
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ترأس الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الأربعاء، مجلس الأكاديمية الاستشاري للصناعة في دورته الثالثة، والذى انعقد اليوم بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة وبحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تطويرالتعليم والتدريب".

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن لدولة لديها خطة لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي ومتابعته، مضيفا: "قامت الدولة بالاهتمام بهذا التحول وهو ليس هدف بذاته ولكنه وسيله لتقديم خدمات أفضل، ونحن بدأنا في مطروح بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتطوير شبكات البنية التحتية وكذلك تدريب العاملين ومتابعة سير العمل وتذليل جميع المعوقات"، متوجها بالشكر لرئيس الأكاديمية العربية على دعوته ومتمنيا التوفيق للمجلس وخروج توصيات قابلة للتطبيق.

وبدوره رحب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بالحضور، معربًا عن فخره وسعادته بالتواجد اليوم في هذا المجلس الذى ينعقد بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال عبد الغفار، إن وجود الأكاديمية بفرع جديد بمدينة العلمين الجديدة يأتي في إطار الحرص علي دعم خطة الدولة والقيادة السياسية لبناء مصر الحديثة، مضيفا أن حجم التطور الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة يدعو للفخر، فهي مدينة مليونية ستكون مكمله لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن العلمين ستصبح عاصمة للساحل الشمالي المصري.

وأوضح أن المجلس الاستشاري للصناعة يعد يوما متميزا نستعرض خلاله ما وصلت له الأكاديمية وأيضا نناقش فيه الأفكار التي ستطرح وكيفية الاستفادة منها في خطة الأكاديمية القادمة، ورؤى جديدة سنستفيد منها.

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