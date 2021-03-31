العجوانى: مستعدون للتعاون مع كرواتيا فى قطاع الصناعات الهندسية

قال المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر وكرواتيا لديهما فرص واعدة لتنمية الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية وإقليم قناة السويس، بفضل موقع مصر الفريد باعتباره ممرا للسوق الأفريقية، وباعتبار كرواتيا ممرا للدول الأوروبية.وأشار العجواني، على هامش منتدى الأعمال المصري الكرواتي، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين مصر وكرواتيا لربط ميناء الإسكندرية بميناء رييكا، من شأنه أن يدعم الجهود الثنائية بين البلدين.وذكر العجواني، أن مصر منذ عملية الإصلاح الاقتصادي استطاعت أن تخلق مناخًا محفزً وجاذبً للاستثمارات، حيث تعد مصر سوقا واعدا في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والبنية التحتية والمشاريع القومية.وأشاد العجواني، بوضع اتحادات الغرف التجارية المصرية الكرواتية برنامجً لتبادل الوفود الاقتصادية للوقوف على كافة فرص التعاون المستقبلية من تنمية للتجارة البينية ودفع الاستثمارات المشتركة.وأعلن العجواني، عن استعداد تعاون شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، مع الجانب الكرواتي في مجال الصناعات الهندسية والماكينات الصناعية، مثمنا تصريحات وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان رادمان، بأن هناك اهتماما كبيرا من شركات بلاده للتوسع في السوق المصري خاصة في قطاع الصناعات الهندسية.