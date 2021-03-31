رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا الشرق

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اهتمام الحكومة الانتقالية بمعالجة قضايا شرق البلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى المظالم التاريخية وغياب التنمية بالشرق.وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك أمر الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والحسم تجاه أية جهة تعمل على تأجيج الصراع عبر خطاب العنصرية والكراهية.جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، مع وفدي القيادات الأهلية والسياسية لشرق السودان، برئاسة الناظرين علي ابراهيم دقلل، ومحمد الأمين ترك، كل على حدة.وأوضح مجلس الوزراء: أنه تم بحث القضايا السياسية والاجتماعية لشرق البلاد، والتأكيد على أهمية التعايش السلمي وتعزيز النسيج الاجتماعي بين المكونات المجتمعية وجبر الضرر والإسراع في محاكمة الجناة في الجرائم التي ارتكبوها، ومحاسبتهم في إطار القانون.كما تم التطرق لأوضاع الإدارات الاهلية وضرورة تنفيذ القانون في الجوانب المتعلقة بها والفصل ما بين دورها السياسي والمجتمعي، فضلا عن الطريقة المثلى للتمثيل السياسي لكل مكونات شرق السودان بشكل يحقق الرضا لكل المكونات المجتمعية، إلى جانب ضرورة التوزيع العادل للتنمية بشرق السودان من خلال إنشاء مفوضية تُعنى بذلك.وتم التأكيد على ضرورة دفع جهود السلام والتنمية بشرق السودان، ومواصلة اللقاءات لاستكمال كافة الملفات المتعلقة بقضايا الشرق.