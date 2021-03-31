رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا الشرق

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:59 م
حمدوك
حمدوك
ا ش ا
طباعة
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اهتمام الحكومة الانتقالية بمعالجة قضايا شرق البلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى المظالم التاريخية وغياب التنمية بالشرق.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك أمر الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والحسم تجاه أية جهة تعمل على تأجيج الصراع عبر خطاب العنصرية والكراهية.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، مع وفدي القيادات الأهلية والسياسية لشرق السودان، برئاسة الناظرين علي ابراهيم دقلل، ومحمد الأمين ترك، كل على حدة.

وأوضح مجلس الوزراء: أنه تم بحث القضايا السياسية والاجتماعية لشرق البلاد، والتأكيد على أهمية التعايش السلمي وتعزيز النسيج الاجتماعي بين المكونات المجتمعية وجبر الضرر والإسراع في محاكمة الجناة في الجرائم التي ارتكبوها، ومحاسبتهم في إطار القانون.

كما تم التطرق لأوضاع الإدارات الاهلية وضرورة تنفيذ القانون في الجوانب المتعلقة بها والفصل ما بين دورها السياسي والمجتمعي، فضلا عن الطريقة المثلى للتمثيل السياسي لكل مكونات شرق السودان بشكل يحقق الرضا لكل المكونات المجتمعية، إلى جانب ضرورة التوزيع العادل للتنمية بشرق السودان من خلال إنشاء مفوضية تُعنى بذلك.

وتم التأكيد على ضرورة دفع جهود السلام والتنمية بشرق السودان، ومواصلة اللقاءات لاستكمال كافة الملفات المتعلقة بقضايا الشرق.

موضوعات متعلقة

توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي

تجديد حبس زوج إسراء عماد 15 يومًا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي