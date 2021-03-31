«المصرية اللبنانية»: مصر تخطت أزمة كورونا بمنتهى النشاط دون خسائر

قال فواد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر تخطت أزمة جائحة كورونا بمنتهى النشاط دون خسائر كبيرة مقارنة بدول عظمى وكبيرة، وذلك يرجع إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة خلال السنوات الماضية.وأضاف حدرج، أن القرارات والمبادرات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة السابقة ساعدت على نمو الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الشعب المصري كان ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة.وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الجمعية داعمة ومساندة لكافة الإجراءات الإصلاحية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي حققت نجاحات مبهرة في إحداث النهضة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.