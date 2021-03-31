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محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا وماليزيا تعربان عن قلقهما بشأن الأوضاع فى ميانمار

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:40 م
ميانمار
ميانمار
ا ش ا
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أعربت الولايات المتحدة وماليزيا، الأربعاء، عن قلقهما العميق بشأن الأوضاع في ميانمار بعد الانقلاب العسكري هناك.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الماليزي هشام الدين حسين.
وأضاف، أن الوزيرين بحثا في الاتصال المصالح المشتركة بين البلدين ورغبتهما في تعزيز روابط التعاون في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بما في ذلك دول رابطة آسيان.

وأكد الوزيران على الدور المحوري لدول الرابطة وأهمية دعم حرية الملاحة في المنطقة وسائر الاستخدامات القانونية للبحار بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.

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