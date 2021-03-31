ضبط أدوية فاسدة في حملة على صيدليات بالمنوفية

شنّت مديرية صحة المنوفية، برئاسة الدكتور فيصل جودة، وفريق من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة للصيدلة برئاسة الدكتور ناصر أبوحسين حملة تفتيش على قرى مركز ومدينة منوف.أسفرت الحملة عن المرور على 19 صيدلية تبين تغيب المدير فى ٧ صيدليات وضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة فى 3 صيدليات.كما تمكنت الحملة من العثور على أدوية منشورات غش تجارى وغير مسجلة بوزارة الصحة معروضة للبيع، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو ٦٧٣٥٠ جنيه وتم تحرير 3 محاضر جنح طوارئ أمن الدولة منوف، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.كما تم المرور المفاجئ بمنوف من لجان مشتركة بين إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، وإدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتورة ولاء الليثي، على 11 منشأة طبية خاصة، وأسفر المرور عن وجود أدوية فاسدة بمركز طبي وتم عمل محضر بالواقعة.