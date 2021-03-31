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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: تسجيل 24 وفاة بكورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:42 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و812 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1847 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 254 ألفًا و18 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 581 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و591 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 310 حالات، إلى جانب 104 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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