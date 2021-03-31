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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السيادة: اتفاق جوبا هو المدخل الصحيح لمعالجة أزمات السودان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:27 م
اتفاق جوبا
اتفاق جوبا
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قال الطاهر حجر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إن اتفاق جوبا لسلام السودان هو المدخل الصحيح لمعالجة أزمات الدولة السودانية.
وأوضح الطاهر حجر، لدي مخاطبته مساء الأربعاء، ختام فعاليات الورشة التدريبية حول "القانون الدولي الإنساني"، والتي نظمها "المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتعاون" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اتفاقية جوبا شكلت فرصة لجميع الأطراف لمناقشة كل قضايا السودان، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاقية يحتاج لوحدة السودانيين.

وأضاف: أن الهدف الأساسي هو تحقيق سلام اجتماعي لكل السودانيين حتى يتم إزالة آثار ثلاثين عاما من عمر النظام البائد، لافتا إلى أن السودان ظل لفترات طويلة يعاني من مشكلتين تتمثلان في إدارة التنوع وإدارة الموارد.

وأوضح: أن المشكلتين كانتا السبب وراء حمل السلاح، داعيا الدارسين لنقل ما تلقوه في الورشة من معرفة للمجتمعات المحلية حتى تعم الفائدة.

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