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مصر

رئيس جهاز «حدائق أكتوبر»: وفرنا 78 ألف وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:24 م
رئيس جهاز مدينة حدائق
رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر
محمد إبراهيم
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قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه ليس من المعقول، أن نترك مجتمع عمراني جديد يضم كمباوندات فقط، لذا كان لابد من إدخال كافة مستويات الإسكان بمدينة حدائق اكتوبر، بعد فصلها بقرار جمهوري عن مدينة 6 اكتوبر عام 2017.

وأوضح «مصطفى» لـ «الدستور»، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - إحدى قطاعات وزارة الاسكان- تعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي نادت بها ثورتي يناير 2011 ويونيو2013 لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لكافة المواطنين.

ولفت رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إلى أن ما سبق تنفذه من هيئة المجتمعات من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، وتستهدف من خلال برنامجها ومشروعاتها زيادة مساهمة القطاع في نمو الناتج الاجمالي المحلي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

من جهته، أوضح المهندس ياسر عبد الحليم، نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر لشئون الاسكان، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن المدينة تضم قرابة الـ 80 كمباوند، لتميز موقعها الذي يقع بين طريق الواحات الذي يفصلها عن مدينة 6 أكتوبر بطول الطريق، وطريق الفيوم القادم من ميدان الرماية، إضافة لقربها من أهرامات الجيزة وارتباط كافة اتجاهاتها بالطريق الدائري، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، نفذنا نحو 78 ألف وحدة إسكان إجتماعي من بعد 2017 حتى الآن، بخلاف ما يجري تنفيذه حاليًا لنفس المحور السكني.

وأضاف «عبد الحليم«: «ننفذ أيضًا محاور سكنية أخرى، مثل سكن مصر وهي شريحة أعلى من الإسكان الاجتماعي تستهدف متوسطي الدخل وننفذ لها 10440 وحدة، بخلاف 7 آلاف وحدة دار مصر للشريحة الأعلى من سكن مصر، وأغلبهم يسكنون حاليًا، وبهذا يمكن أن نقول أن المدينة متكاملة وتستوعب كافة الشرائح المجتمعية وليست قاصرة على الأغنياء فقط.

وكشف نائب رئيس جهاز حدائق عن أن شغل فريق عمل الجهاز الشاغل حاليًا، هو العمل على توفير كافة الخدمات لقاطني المدينة، موضحًا أن كل مشروع متوفر به خدماته الخاصة، إلا أن توجه الجهاز حاليًا هو توفير خدمات عامة إضافية، مثل تنفيذ أكثر من شهر عقاري ووحدات البريد والإسعاف، والمستشفيات أيضًا، حيث لدينا مستشفى بها 50 سريرًا حصلنا على الموافقة عليها من الهيئة وننتظر موافقة الصحة حتى نبدأ التنفيذ كمستشفى حكومي، بخلاف الوحدات الصحية المتاحة.

كما كشف المهندس ياسر عبد الحليم، عن دراسة تجرى حاليًا لمنظومة الصرف الصحي والمياه والكهرباء ومحطات الرفع والضغوط المطلوبة للمدينة، يقوم بها مكتب استشاري كبير، بحيث نرفع كفاءة المنظومة الحالية، إضافة لدراسة الاحتياجات المستقبلية للمدينة والوقوف على الاحتياجات المطلوبة.

ولفت «عبد الحليم» إلى أن مدينة حدائق أكتوبر تعد من أكبر المدن الجديدة التي تضم مساحات خضراء، لذلك قرر المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، التوسع في الزراعات والتشجير بشكل مكثف، وإدراج خطة كبيرة لذلك في خطة العام المالي 20212022، خاصة وأن المدينة تقترب حاليًا من انتهاء المساحات الفضاء بها، والتي لا تزيد عن 5 آلاف فدان من أصل نحو 42 ألف فدان إجمالي مساحة المدينة.

وكشف «عبدالحليم» عن أن هناك تفكير مستقبلي في إضافة نحو 30 ألف فدان جديدة لمساحة المدينة الحالية، لتنميتها، اتساقًا مع خطة الدولة في توفير الطلب على الأراضي والوحدات السكنية لكافة الشرائح.
المهندس محمد مصطفى
المهندس ياسر عبد الحليم
المهندس محمد مصطفى
المهندس ياسر عبد الحليم

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