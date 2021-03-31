«حياة كريمة» تعلن بدء إنشاء مجمع خدمات لأهالي «قهبونة» بالشرقية

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، أنه تم البدء في إنشاء القواعد الخرسانية لإقامة مجمع الخدمات بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لخدمة أهالي قرية قهبونة ضمن المشروع القومي حياة كريمة بالمحافظة.وأضافت المؤسسة في بيانها اليوم، أنه قد بدأت هيئة الأبنية التعليمية بقرية شهداء بحر البقر عملية التوسعة بداخل مدرسة ٥ شهداء بحر البقر.كما تواصل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، العمل بمد خطوط المياه بقرية ٥ و٦ شهداء بحر البقر.جدير بالذكر أن ذلك يتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.