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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكویت: الحل فى سوریا یجب أن یكون سیاسیًا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:43 م
سوریا
سوریا
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جددت دولة الكویت تأكیدھا أن لا حل عسكریا للأزمة في سوریا، وإنما الحل یجب أن یكون سیاسیا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبیان جنیف لعام 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في كلمة ألقاھا مندوب دولة الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور العتیبي، خلال جلسة عامة غیر رسمیة للجمعیة العامة للاستماع إلى إحاطة من الأمین العام للأمم المتحدة بشأن الحالة في سوریا؛ بما في ذلك التطورات المتعلقة بتنفیذ قرار مجلس الأمن 2254؛ بشأن الحالة الإنسانیة وحقوق الإنسان.

وقال السفیر العتیبي: "إن دولة الكویت تجدد تأكیدھا بأن لیس ھناك حل عسكري للأزمة في سوریا، بل إن الحل یجب أن یكون سیاسیا من خلال تسویة بقیادة سوریة تتوافق علیھا جمیع مكونات الشعب السوري، وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسیادة سوریا، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبیان جنیف لعام 2012، ونرى أھمیة أن تصاحب العملیة السیاسیة تدابیر لبناء الثقة ولعل أبرز تلك التدابیر ھو تحقیق تقدم حقیقي وملموس في ملف المعتقلین والمفقودین".

وأشار إلى أن الأزمة السوریة مر علیھا عقد من الزمن، وواحدة من أكبر المآسي الإنسانیة، التي شكلت تھدیدا للسلم والأمن الإقلیمي والدولي، راح ضحیتھا مئات الآلاف من المدنیین، وأدت إلى نزوح ولجوء ما یقارب 13 ملیون شخص في الداخل وخارج سوریا، وتعرض المدنیین الأبریاء في مناطق مختلفة في سوریا، إلى انتھاكات صارخة تخالف كافة المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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