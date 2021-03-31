لأول مرة.. مدينتى تستضيف بطولة مصر المفتوحة للجولف

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف Egyptian Amateur Open غدا في مدينتي ، وذلك برعاية الاتحاد المصري للجولف.وأكد محمد عطالله، ممثل مجموعة طلعت مصطفى، أن بطولة مصر المفتوحة للجولف تقام لأول مرة في نادي مدينتي للجولف، وهي أعرق وأقدم بطولة للجولف في مصر وقارة إفريقيا، حيث أقيمت لأول مرة في عام 1921.وأوضح عطالله أنه سيشارك في البطولة نخبة من أفضل لاعبي الجولف في مصر ، بالإضافة إلى لاعبين من تونس والبحرين. وتستمر البطولة لمدة 3 أيام ابتداء من غد الخميس 1 أبريل حتى السبت 3 أبريل.وأضاف عطالله أن نادي مدينتي للجولف سيستضيف العديد من البطولات والمسابقات خلال الفترة المقبلة، منها لعبة الفوت الجولف التي تجمع بين رياضة الجولف وكرة القدم.يشار إلى أنه تم تصميم ملاعب جولف "مدينتي" وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم،وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.