إنقاذ 4 من عائلة واحدة سقطت سيارتهم من إحدى معديات قناة السويس (فيديو)

تمكن الإنقاذ النهري بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من إنقاذ أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان سقطوا مساء اليوم الأربعاء، بسيارتهم من إحدى المعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها.ووصل مستشفى السلام 4 حالات غرق نتيجة سقوط سيارة ملاكي من المعدية مصطفى شكري الزامك 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكرى 11 سنة، ومازن مصطفى شكري 9 سنين الحالة العامة سيئة، جميعهم من أسرة واحدة.وكانت قد سقطت منذ قليل، سيارة، في مياه المجرى الملاحي لقناة السويس، بمحافظة بورسعيد.وقال أحد شهود العيان إن السيارة بها رجل وامرأة وطفلان، وجار محاولة استخراج السيارة من مياه المجرى الملاحي، لم يتم التعرف على هويتها ومن داخلها حتى الآن.وكثفت لإنشات هيئة قناة السويس، والغطاسين التابعين لها من البحث بالتنسيق مع الإنقاذ النهري، في تواجد مباحث قسم الشرق ببورسعيد.