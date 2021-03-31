تسليم جوائز «الأقصر للسينما الإفريقية»: 10 سنوات مع الخيال

أسدل الستار على الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بنادي التجديف وشكر محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر كل صناع المهرجان وخص بالشكر الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة على دعمها وقال إن شعار المهرجان 10 سنوات مع الخيال يتعانق مع سحر وتاريخ الأقصر وحضارة القارة الأفريقية.أعلن سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن المنافسة كانت بين 58 فيلمًا ناقشت الكثير من القضايا الأفريقية في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي وأفلام الياسبورا، وقالت عزة الحسينى مديرة المهرجان إن الجوائز جاءت كالتالي:منحت لجنة النقاد الدولية "فيبرسي" جائزتها لفيلم (إنها ليست جنازة، هذه قيامة) للمخرج ليموهانج جيرمي موزيزي من لوسوتو، وحصل على جائزة (رضوان الكاشف) التي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الفيلم المصري "للايجار" للمخرج إسلام بلال، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم (مع التيار نحو كنشاسا) للمخرج ديودو حمادي الكونغو، وحصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيلم ( فاريترا ) للمخرج توفونيانا راسو نافو.وفي مسابقة الدياسبورا منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم (تيلو كوتو) لصوفي باشولييه وفاليري مالك، بينما حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم (أن تكون صاحب بشرة سمراء) للمخرجة اينيس جونسون أما جائزة أحسن فيلم فذهبت إلى (وداعًا أيها الحب) للمخرجة اكوا ماسانجي.أما جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فمنحت لجنة تحكيمها شهادة تقدير للفيلم السوداني (استمع إلى رقصتي) للمخرجة علياء سر الختم، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم "حبر أخضر" للمخرج يزيد القديري من المغرب، ونال جائزة افضل فيلم روائي قصير فيلم (وداعًا) لانتوني نيتي من غانا.في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم المصري "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، وحصل الفيلم الأنجولي (مكيف الهواء ) للمخرج فراديك على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت إلى فيلم (زنقة كونكا كت) للمخرج إسماعيل العراقي من المغرب.