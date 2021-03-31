نائبة: تجريم السيسي لزواج الأطفال خطوة لدعم حقوق المرأة

قالت سوسن حسنى، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار قانون بتجريم زواج الأطفال، يعتبر خطوة جديدة لدعم حقوق المرأة.أضافت سوسن أنه بالرغم من وجود عقوبات في القانون المصري لزواج لقاصرات، إلا أن هناك الكثيرات من ضحايا الزواج المبكر تطلب توجيهات السيسي بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون يمنع زواج الأطفال وأن يتضمن القانون عقوبات مختلفة لمقاومة هذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الصغار.وتابعت أن مجلس النواب، وجّه بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال الزواج المبكر ينص صراحة على السن القانونية للزواج ويكون قانونًا مستقلًا يضمن حقوق الفتيات ظاهرة زواج الأطفال أصبحت منتشرة، مشيرة إلى أن هذه القضية تمس المجتمع والأسرة فزواج الأطفال أصبح جرمًا لا يغتفر وتجريمها ضرورة قصوى، لأنها تعد من أسباب الزيادة السكانية.