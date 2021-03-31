الأنبا تادرس يستقبل محافظ بورسعيد بمقر المطرانية

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، مساء اليوم بمقر المطرانية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة وقياداتها في حملات التوعية للمواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وحرصهم الدائم على سلامة وصحة المواطنين.ومن جانبه؛ قدم نيافة الأنبا تادرس الشكر لمحافظ بورسعيد على تلك الزيارة.