غرامة 200 ألف جنيه.. هكذا كافأت دار الأوبرا إبداع عبد الرحمن الخميسي

تحل غدا الخميس 1 أبريل، ذكرى رحيل الكاتب الكبير عبد الرحمن الخميسي، والذي أثرى المكتبة العربية بالعديد من الأعمال الأدبية والقصصية والمترجمة وغيرها، وبرغم ذلك سرقته دار الأوبرا وقامت بعرض الأوبريت الذي عربه بدون الإشارة لصاحبه، ولم تقم هيئة الكتاب بطباعة أعماله مرة أخرى.أما حكاية سرقة دار الأوبرا لأوبريت الارملة الطروب فإن الدكتور أحمد الخميسي نجل الكاتب الكبير الراحل عبد الرحمن الخميسي أثار قصة السرقة لتراث الخميسي متمثلا في أوبريت "الأرملة الطروب"، والتي عرضتها دار الأوبرا بدون أن تشير لعبد الرحمن الخميسي، وهو الأمر الذي استنكره الكثيرين من المثقفين خاصة وأن وزارة الثقافة هي الراعي الأول للافكار والإبداع، فكيف تقوم بسرقة هذا الإبداع، وهي المنوطة بحمايته.تواصلت "الدستور" وقتها مع الدكتور أحمد الخميسي وقال في تصريحات خاصة: "أزمة أوبريت"الأرملة الطروب" التي عربها والدي الشاعر الكبير عبد الرحمن الخميسي آخذة في التصاعد، وكانت دار الأوبرا المصرية استمرت في عرض العمل عشر سنوات من دون ذكر اسم صاحب العمل! ومن دون دفع أي مستحقات مالية لأبناء الخميسي، وخاطبت مدير الأوبرا مجدي صابر في ذلك، فلم يعطني ردا شافيا، مما دفعنا إلي اللجوء للطرق القانونية..وتابع: "مؤخرا اتصل بي مجدي صابر، ليبلغني أن الدار في طريقها لعرض العمل مرة أخرى فحذرته، من عرض الأوبريت من دون توقيع عقد مع الورثة ومن دون تصفية ديون الأوبرا عن عشر سنوات والتعويض الأدبي، عن عدم ذكر اسم صاحب العمل في الإعلانات، ومع ذلك نشرت الأوبرا إعلانا على فيس بوك عن مواعيد عرض العمل في يوليو لمدة ثلاثة أيام".وبالفعل تواصل مجدي صابر مع أحمد الخميسي وقرر صابر تشكيل لجنة للبحث عن معرب أوبريت الأرملة الطروب وهل هي من حق الخميسي أم لا، برغم أن كل الإثباتات والتواريخ القديمة تشير إلى أن الأوبريت من تعريب الخميسي، فسخر الدكتور أحمد من هذه المهزلة.وكتب الخميسي في جريدة الدستور مقالا تحت عنوان "دار الأوبرا المصرية تنهب إبداع الخميسى"، جاء فيه "المقصود بالإبداع المنهوب، هو «التراث الفنى لوالدى الشاعر والفنان المعروف عبدالرحمن الخميسى، مكتشف النجمة الرائعة سعاد حسنى، وأول من فتح الأبواب للكاتب العظيم يوسف إدريس فى جريدة المصرى قبل الثورة».. أما المادة المنهوبة علنًا وجهارًا نهارًا، فهى أوبريت «الأرملة الطروب» التى قام الخميسى بتعريبها، وعُرضت فى أكتوبر ١٩٦١ فى دار الأوبرا القديمة بكوكبة من النجوم، ضمت رتيبة الحفنى وحسين رياض ونوال أبوالفتوح، وآخرين.وقد دأبت دار الأوبرا فى السنوات الأخيرة على عرض الأوبريت، وحشو جيوب موظفيها من أرباحه، ويعود الفضل فيها لصاحب النص، لكن دون أن تضع فى إعلاناتها اسم عبدالرحمن الخميسى، صاحب النص والفضل فيما تجنيه الدار من كسب مادى وتألق أدبى.. يختفى بقدرة قادر اسم الخميسى، الذى عَّرب الأوبريت، من كل الأوراق حتى من دفاتر الشئون القانونية للأوبرا التى لا تدرى فى جملة تعاقداتها مع الفنانين العاملين منْ أين جاءها نص بلا مؤلف ولا تعاقد ولا ضرائب ولا أى شىء؟. نص هبط على الدار بأجنحة بيضاء، ووجهه يشع بالنور، فلم يسأل أحد: مَنْ مؤلفه؟!.وقد قامت دار الأوبرا فى السنوات الأخيرة بعرض «الأرملة الطروب» فى ديسمبر ٢٠٠٧، وعرضتها فى مايو ٢٠١٣ على مسرح سيد درويش فى الإسكندرية وقدمتها فى فبراير الحالى ٢٠١٨، دون اسم الخميسى مبدع العمل! وفى النشرة التى توزع مع البطاقات سنقرأ كلمة الدكتورة إيمان مصطفى وكلمة أخرى للدكتورة رشا طمطوم، ومع أن اختصاص الاثنتين هو الأوبرا، لكنهما لا تدريان منْ هو مؤلف العمل الذى تكتبان له مقدمة وتعريفًا! الأخطر من ذلك أن تتجاهل المطبوعات حقيقة تمس تاريخ المسرح الغنائى، وهى أن «الأرملة الطروب» عُرضت لأول مرة فى أكتوبر ١٩٦١! وبذلك يتم الاعتداء ليس فقط على حق المؤلف، بل والاعتداء على حق الثقافة المصرية فى تاريخ مسرحها. تأكل دار الأوبرا كل هذه الحقائق مع أن كل القائمين على العمل بمن فى ذلك مدير دار الأوبرا متعلمون، ودكاترة ولله الحمد، واختصاصهم هو «الأوبرا والباليه»! لكنهم فى صميم اختصاصهم لا يعلمون- ويا للعجب- أن تعريب «الأرملة الطروب» تجربة تمت مرة واحدة فقط فى تاريخ المسرح الغنائى، مرة واحدة، لصعوبة ترجمة الكلمات بحيث تُطابق المعنى من ناحية، وتُطابق أيضًا اللحن، وهى المعجزة التى قام بها عبدالرحمن الخميسى لأنه كان شاعرًا وموسيقيًا فى وقت واحد.بهذا الصدد كتب الناقد الكبير فرج العنترى فى مجلة الشهر عدد نوفمبر ١٩٦١ بعد عرض الأوبريت يقول: «وآية المعجزات فى هذا الأوبريت مجهود عبدالرحمن الخميسى باعتباره همزة الوصل العربية لإيصال مضمون القصة الأوروبية إلى سمع المواطنين.. كانت عليه مسئولية تفصيل الكلمات العربية على مقياس ما لحنه فرانز ليهار الموسيقى المجرى وكان عليه أن يقص الحكاية.وقد نجح الخميسى واحتل عندنا مقام الصدارة بين رواد ترجمة الروائع فاستحق التهنئة مثنى وثلاث ورباع، ولعله يواصل». نحن إذن أمام عمل غنائى فريد لم يتكرر، وقد تحدثت كوكب الشرق أم كلثوم عن الأوبريت مع الشاعر الكبير صلاح جاهين، الذى كتب فى مجلة صباح الخير يقول: «شاهدت أم كلثوم فى أحد بناوير الأوبرا تتابعها باهتمام، فتقدمت إليها بعد انتهاء الحفل أسألها بخبث: «بينى وبينك كده.. ماحدش سامعنا.. كان تصفيقك ده تشجيع للفنانين بس.. ولا إعجاب؟»، فقالت لى: «إعجاب يا أخى طبعًا.. كنت فرحانة إن تجربة زى دى نجحت.. عجبتنى زى ما يعجبنى موديل أى حاجة.. يعنى المهم أنها كانت (قالب قدام ملحنينا ومؤلفينا يمكن يصبوا فيه إللى هم عاوزينه).. الحقيقة مجهود عظيم ونتيجة مشرفة».وقد التقيت مدير دار الأوبرا د. مجدى صابر لتصحيح خطأ الدار الجسيم بإغفالها سنوات طوال اسم الخميسى، فأحال القضية للشئون القانونية لكى تبت فى مسألة «من هو صاحب النص»! الاستنتاج الوحيد أن دار الأوبرا تعرض نصًا لا تدرى لمَن؟! أو أنها وجدت نص الأوبريت دون توقيع بجوار مطعم فأعجبها وعرضته؟! وهل يصل التهريج إلى هذا الحد لدى المسئولين عن المراكز الثقافية فى مصر؟ أم أن الذى أغراكم بإغفال اسم الخميسى هو تنحية حقوقه المادية؟ لصالح مَن؟".وكان أن تضايق مجدي صابر رئيس دار الأوبرا من المقال فرقع قضية على الدكتور أحمد الخميسي بالسب والقذف، وفي تحقيقات النيابة أشار الخميسي إلى أنه ليس هناك سب وقذف وأن ما حدث هو أن دار الاوبرا سمحت لنفسها بعرض أوبريت الارملة الطروب بدون ذكر انه من تعريب عبد الرحمن الخميسي.وحكمت المحكمة بعد ذلك بتغريم دار الأوبرا 200 الف لأنها حقوق لورثة عبد الرحمن الخميسي، وهو الحكم الذي لم تنفذه دار الاوبرا إلى الآن على حد قول أحمد الخميسي.عبد الرحمن الخميسي لم يكن فقط مجرد معرب او مترجم وإنما كان حالة خاصة فقد كتب الشعر والقصة وكتب في النقد كما قدم الخميسي أربعة أفلام شارك في وضع قصصها وسيناريوهاتها وألف الموسيقى التصويرية لبعضها ومثل في بعضها الآخر وهي:الجزاء 1965 بطولة شمس البارودي وحسين الشربيني – عائلات محترمة عام 1968 حسن يوسف وناهد شريف – الحب والثمن أكتوبر 1970 أحمد مظهر وزيزي البدراوي – زهرة البنفسج 1972 زبيدة ثروت وعادل إمام. كما قدم للسينما اكتشافه الرائع سعاد حسني في فيلم حسن ونعيمة الذي كتب له السيناريو، كما قام بأداء دور الشيخ يوسف في فيلم "الأرض" ليوسف شاهين.وبرغم أن عبد الرحمن الخميسي اكتشف موهبة بحجم سعاد حسني، وبرغم أنه كان أول من قدم يوسف إدريس بنص أقوال يوسف إدريس، وبرغم كل هذا فإن اسمه لم يطلق على شارع مثلا، ففي المنصورة مسقط رأسه ستجد أن هناك شارع اسمه مزرعة الدواجن، لكنك لن تجد شارعًا يحمل اسم عبد الرحمن الخميسي.