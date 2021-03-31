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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية اللاجئين تدعو جيران ميانمار لحماية الفارين من العنف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:12 م
اللاجئين
اللاجئين
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دعا جيليان ترجز مساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة لشئون الحماية جيران ميانمار إلى حماية الفارين من العنف، مشيرا إلى أن المفوضية تشعر بالفزع من تصاعد العنف وما ينتج عن ذلك من معاناة بشرية ونزوح.

وقال ترجز -في بيان اليوم الأربعاء من جنيف: إن "العنف العشوائي في ميانمار يدفع الأشخاص إلى الفرار داخل البلاد وعبر الحدود".. مناشدا البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشكل عاجل إلى توفير الملاذ والحماية لجميع الفارين.

وأضاف البيان:أن "الحقائق المؤكدة أنه يمكن التمسك بممارسات الحدود الإنسانية وسط تدابير الصحة العامة وغيرها من تدابير مراقبة الحدود، وذلك لضمان أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية يمكنهم الوصول إلى الأراضى واللجوء"، مشددا على أنه يجب توفير ملاذ للأطفال والنساء والرجال الفارين للنجاة بحياتهم، كما يجب عدم إعادتهم إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، وذلك وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، والذى يعد حجر الزاوية في القانون الدولي.

ونوه البيان: بأن جيران ميانمار لديهم عقود طويلة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين، داعيا هذه الدول إلى مواصلة تقليدها الإنساني المنقذ للحياة، مؤكدا أن المفوضية والمنظمات الشريكة يقفون في جميع أنحاء المنطقة على استعداد لتكثيف الدعم للسلطات الوطنية والمحلية لضمان حصول اللاجئين على الحماية التي يحتاجون إليها.

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