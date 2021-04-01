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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة توضح نسبة أمان وفعالية لقاح فيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:37 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا "كوفيد-١٩" آمن وفعال بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أنه فعال بنسبة ٩٩٪في إنتاج الأجسام المضادة و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه للتسجيل وحجز اللقاح يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، لافته إلى تلقى الاتصالات عبر الخط الساخن ١٥٣٣٥

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 154194 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 693 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

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