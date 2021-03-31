الكويت: 5 حالات وفاة و1282 إصابة جدیدة بكورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، الیوم الأربعاء، تسجیل 5 حالات وفاة و1282 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضیة.وصرح السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) بأنه بذلك یرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 232 ألفا و103 حالات، ومجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن إلى 1313 حالة.وأوضح: أنه تم تسجیل 1330 حالة شفاء من الإصابة بكورونا في الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد إلى 216 ألفا و580 حالة، لافتا إلى أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، وأن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.3%.وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 241 حالة، لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 142 ألفا و10 حالات.