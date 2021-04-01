أسعار الدولار فى مصر اليوم الخميس 1-4-2021

أسعار الدولار اليوم الخميس في مصر 1-4-2021

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم



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سعر الدولار فى بنك عودة اليوم

سجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم

بلغ سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى. سجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.وصل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.بلغ سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدولارفي مصر، اليوم الخميس ١-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا يحتوى على أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى في العديد من البنوك المصرية، والذي يمثل اهتمامًا للقارئ المصرى والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.نقدم لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية المختلفة، ووفقًا لآخر التحديثات في السوق المصرفي، ويشمل التقرير أسعار الدولار في البنوك الآتية، "بنك مصر، البنك المركزى المصرى، البنك الأهلى المصرى، بنك عوده، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".لديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، كما هو بالتالي:وصل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.بلغ الدولار الأمريكى فى البنك المركزى، اليوم، عند الشراء ١٥.٦٤٥٤ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٧٢٧ جنيه مصرى.سجل الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٨٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.بلغ الدولار الأمريكى، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.وصل سعره داخل بنك الـ cib، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.