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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدولار فى مصر اليوم الخميس 1-4-2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:55 ص
الدولار
الدولار
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدولارفي مصر، اليوم الخميس ١-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا يحتوى على أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى في العديد من البنوك المصرية، والذي يمثل اهتمامًا للقارئ المصرى والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.

نقدم لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية المختلفة، ووفقًا لآخر التحديثات في السوق المصرفي، ويشمل التقرير أسعار الدولار في البنوك الآتية، "بنك مصر، البنك المركزى المصرى، البنك الأهلى المصرى، بنك عوده، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".

أسعار الدولار اليوم الخميس في مصر 1-4-2021


لديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدولار  مقابل الجنيه المصرى، كما هو بالتالي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم


وصل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

بلغ الدولار الأمريكى فى البنك المركزى، اليوم، عند الشراء ١٥.٦٤٥٤ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٧٢٧ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم


سجل الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٨٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى بنك مصر اليوم 


بلغ الدولار الأمريكى، سعره عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم


وصل سعره داخل بنك الـ cib، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.
 
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سعر الدولار فى بنك عودة اليوم


سجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم


وصل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم


بلغ سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.

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