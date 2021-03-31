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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء بمطار القاهرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:37 م
رجال الجمارك
رجال الجمارك
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض اشتبه ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى الراكب أ. ف. ت والراكب ا. ا. م مصريين أثناء خروجهما بحقائبهما من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش الحقائب يدويا تبين وجود 4 مطاوى و3 خناجر ذوات نصل معدني حاد ومدبب من الأمام فى حوزة الراكب الأول، و4 خناجر ذوات نصل معدني حاد ومدبب من الأمام و2 مطواة لها نصل معدنى فى حوزة الراكب الثانى.

وبالعرض على رجال إدارة شرطة المفرقعات بالمطار أفادوا بأن المضبوطات محظور حيازتها طبقا للقانون 394 لسنة 54 وتعديلاته.

قرر رأفت وهيب مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 30 و31 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

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