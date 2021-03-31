محافظ الأقصر ينعى الجنزوري: فقدنا قامة وطنية كبيرة

نعى مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء، عن عمر ناهز 88 عامًا.أكد محافظ الأقصر على دور الجنزوري الوطني خلال سنوات عمله بمجلس الوزراء ورئاسته للحكومة لفترتين هامتين ودقيقتين من تاريخ الدولة، حيث كان الفقيد نموذجًا يحتذي به من خلال خبرته الاقتصادية الكبيرة وحبه لتراب الوطن وأن مصر فقدت قامة وطنية كبيرة، حيث أفنى الفقيد عمره في خدمه الوطن وقضاياه المختلفة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.