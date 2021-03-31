رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصدرين المصريين» تكشف عن إطلاق خدمات جديدة لدعم الصادرات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:57 م
الصادرات
الصادرات
أسماء إبراهيم
طباعة
أعلنت جمعية المصدرين المصريين، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها عدد من الحوافز والخدمات الجديدة للشركات ومجتمع المصدرين، لتوسيع وزيادة حجم صادرتها والوصول لأسواق جديدة.

وأكد أحمد طه المدير التنفيذي للجمعية، خلال مؤتمر عقد اليوم بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، أن المنتجات الجديدة التي طرحتها الجمعية تشمل وضع استراتجية للمصدرين، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، والعمل على تطوير المنتجات لكي تتوافق مع الأسواق الخارجية.

وتابع المدير التنفيذي للجمعية، أن هدف الجمعية هو دعم الشركات المصدرة لكي تصل صادرات مصر إلى 100 مليار دولار، من خلال توسيع قاعدة المصدرين والوصول إلى مصدرين جدد، فإن الحوافز الجديدة التي ستتبعها الجمعية تشمل إقامة مواقع إلكترونية للشركات المصدرة وتسويق منتجاتهم للخارج لكي تواكب النهضة التكنولوجية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي