«المصدرين المصريين» تكشف عن إطلاق خدمات جديدة لدعم الصادرات

أعلنت جمعية المصدرين المصريين، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها عدد من الحوافز والخدمات الجديدة للشركات ومجتمع المصدرين، لتوسيع وزيادة حجم صادرتها والوصول لأسواق جديدة.وأكد أحمد طه المدير التنفيذي للجمعية، خلال مؤتمر عقد اليوم بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، أن المنتجات الجديدة التي طرحتها الجمعية تشمل وضع استراتجية للمصدرين، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، والعمل على تطوير المنتجات لكي تتوافق مع الأسواق الخارجية.وتابع المدير التنفيذي للجمعية، أن هدف الجمعية هو دعم الشركات المصدرة لكي تصل صادرات مصر إلى 100 مليار دولار، من خلال توسيع قاعدة المصدرين والوصول إلى مصدرين جدد، فإن الحوافز الجديدة التي ستتبعها الجمعية تشمل إقامة مواقع إلكترونية للشركات المصدرة وتسويق منتجاتهم للخارج لكي تواكب النهضة التكنولوجية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.