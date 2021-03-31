استغلال مراكز التدريب لتعليم الحرف للشباب فى الأقصر

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم (1) لعام 2021، وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والعميد عمرو حسن وكيل وزارة شئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.وناقش الاجتماع، متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة ملف التقنين وملف التصالح ومشروع رصف الطرق المحلية، والتواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلس النواب.ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بشأن الاستفادة من الأجهزة والمعدات بالمدارس الفنية ومراكز التكوين المهني بجميع مراكز المحافظة لخلق أجيال مدربة، ومعاونة المرأة المعيلة في إيجاد أماكن للتدريب، كما تمت الموافقة على إقامة معرض «أهلًا رمضان» بجميع مراكز ومدن المحافظة.وتمت مناقشة الطلبات المقدمة من المراكز والمدن بالمحافظة، كما تمت الموافقة على إعادة تجديد ترخيص السيارات الكبود العامة بمراكز ومدن المحافظة لمدة ثلاثة أشهر.ومن جانبه، شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم السماح بمخالفات مرورية، كما أطمأن على توافر كافة السلع التموينية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.