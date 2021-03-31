رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك بدر الذهبية تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:54 م
جمارك بدر
جمارك بدر
راندا التوني
طباعة
تمكنت إدارة جمرك صادر الذهبية بمدينة بدر برئاسة محمد رشدى مدير الجمرك، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 1293 لسنة 2021 بإسم شركة ا. ع. ا والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مسحوق غسيل معبأ داخل براميل بوزن قائم 2 طن و500 كيلو جرام مصدرة إلى الأردن عن طريق نويبع.

وبالفحص تبين وجود 215 كرتونة أدوية بشرية منها إبيكوفيللين وأكتيفيد والليرجکس، بدون موافقة الشركة المنتجة وغير مصرح بتصديرها إلا بموافقة مسبقة من الصيدليات مخبأة داخل براميل مسحوق الغسيل وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى مليون و600 ألف جنيه.

وقرر سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتخرير محضر ضبط جمركي برقم 1 لسنة 2021 وإخطار الجهات المختصة.

موضوعات متعلقة

رسائل «واتساب» تقتل طالب بالإسكندرية.. وأسرته تتهم شقيق زميلته

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي