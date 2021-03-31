جمارك بدر الذهبية تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكنت إدارة جمرك صادر الذهبية بمدينة بدر برئاسة محمد رشدى مدير الجمرك، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.وبناء على إخبارية سرية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 1293 لسنة 2021 بإسم شركة ا. ع. ا والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مسحوق غسيل معبأ داخل براميل بوزن قائم 2 طن و500 كيلو جرام مصدرة إلى الأردن عن طريق نويبع.وبالفحص تبين وجود 215 كرتونة أدوية بشرية منها إبيكوفيللين وأكتيفيد والليرجکس، بدون موافقة الشركة المنتجة وغير مصرح بتصديرها إلا بموافقة مسبقة من الصيدليات مخبأة داخل براميل مسحوق الغسيل وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى مليون و600 ألف جنيه.وقرر سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتخرير محضر ضبط جمركي برقم 1 لسنة 2021 وإخطار الجهات المختصة.